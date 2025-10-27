卓球の世界ツアー、スターコンテンダー・ロンドンは26日、ロンドンでシングルス決勝が行われ、女子で張本美和（木下グループ）が早田ひな（日本生命）に4―3で競り勝って優勝した。男子は張本智和（トヨタ自動車）がダン・チウ（ドイツ）に2―4で敗れた。（共同）