27日午前4時半ごろ、さいたま市緑区馬場1丁目の木造2階建て住宅で「建物が燃えている」と、近隣の女性から119番があった。埼玉県警によると、80代の男性と50代の2人の計3人が住んでいるとみられるが、いずれも連絡が取れていない。現場はJR東浦和駅から北西約3キロの住宅街。