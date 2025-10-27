カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が、両かかと手術の影響で来季の開幕に間に合わない可能性があることが２６日（日本時間２７日）、明らかになった。カージナルスのハイム・ブルーム編成本部長が地元局の番組に出演し、１７日（同１８日）に手術したヌートバーについて「開幕出場の可能性は排除しないが、確約はない」と語ったという。地元局ＫＭＯＸスポーツのマット・ポーリー記者が自身のＸで伝えた。今季は１３５試