とちぎテレビ 宇都宮市の下水道事業は今年で６０周年を迎えます。 水の大切さや生活に欠かせない下水道の役割を知ってもらおうと２６日、施設を見学できるイベントが行われました。 宇都宮市では今から６０年前の１９６５年、昭和４０年に、下河原水再生センターで下水の処理が始まりました。 現在は市内にあわせて５つの施設があります。 この催しは市民に下水道処理の仕組みや、水への理解を深めてもらおうと