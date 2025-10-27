NTTドコモが運営する総合ポータルサイト「gooポータル」が、2025年11月25日13時をもってサービスを終了することが発表されました。1997年の開設以来、28年にわたり日本のインターネット文化を支えてきたサイトが、静かにその役割を終えることになります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■1997年に登場、日本の「ネットの玄関口」として愛されたgoo「gooポータル」は、まだ「Google」や「Yahoo! JAPAN」な