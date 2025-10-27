【AmazonスマイルSALE】 開催期間：10月27日9時～11月4日23時59分 Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にシャープと三菱電機の掃除機が追加された。 セールでは、シャープのコードレススティック掃除機「EC-FR9-B」や遠心分離サイクロン掃除機「EC-MS330」のほか、三菱電機のBe-Kシリーズ（紙パック式）掃除機「TC-FM2B-A」が期間