四川航空は、成都/天府〜オークランド線を12月7日に開設する。木・日曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間は成都/天府発が12時間10分、オークランド発が12時間35分。東京/成田〜成都/天府線との乗り継ぎも可能で、いずれも成都/天府での乗り継ぎ時間は3時間から4時間程度。所要時間は東京/成田発が22時間、オークランド発が21時間10分。■ダイヤ3U3811 成都/天府（01：30）〜オークランド（18：