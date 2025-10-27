敗戦後、日本の企業はどのように存続を図ったのか。石油事業を展開していた出光興産は、GHQから委託を受けて旧海軍が保有していたタンクの底油回収に尽力し、復興への足掛かりにした。しかし、その後も創業者・出光佐三は多くの困難に直面した。別冊宝島編集部『出光佐三 人生と仕事の心得』（宝島社新書）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■戦後の新体制