連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。26日（同27日）にはブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）がドジャースタジアムで会見を行った。第1戦は強力打線が終盤につながって3本塁打11得点で快勝。しかし、第2戦ではドジャースの山本由伸投手に1得点のみに封じられ完投を許した。第3戦には通算221勝を誇るメジャー