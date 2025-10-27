容疑者が侵入したとみられるルーブル美術館のバルコニー。割られた窓は修復された＝26日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】パリのルーブル美術館の宝飾品窃盗事件で、フランスメディアは26日、情報筋の話として、25日夜に組織的窃盗などの容疑で拘束された男2人はいずれも30歳前後で、過去に窃盗などに関与し警察が把握していた人物だと伝えた。盗まれた宝飾品は依然として見つかっていないもようだ。捜査当局は100人態勢で