大阪府内の市立中の女子生徒が同級生らとグループＬＩＮＥでビデオ通話中、衣服を脱ぐよう強要され、その様子を撮影した画像を拡散されるいじめを受けたとして、生徒と両親が同級生の女子７人と保護者１２人に慰謝料など計４４０万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であり、和解が成立した。生徒が深く傷ついたことに、同級生らが遺憾の意を表し、１８０万円を支払う条件。和解は３日付。訴状によると、生徒は中学入学直後の