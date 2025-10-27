ミュンヘンで1972年大会以来の五輪招致の是非を問う住民投票が26日に行われ、賛成票は66.4％だった。DPA通信などが報じた。ドイツは2036年、40年、44年のいずれかの五輪招致を目標にし、ベルリンやハンブルクも名乗りを上げている。（ベルリン共同）