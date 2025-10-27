自殺や病気は存在しないほうがいいのか。精神科医の春日武彦さんは「個別で見ると悲劇に見える。しかし、『人類の生存』というより大きな視点で考えると、潜在的な意味が見えてくる」という。42歳で「緑内障」と診断された歌人・穂村弘さんの半生を綴った『満月が欠けている』（ライフサイエンス出版）の中から、2人の対談をお届けする――。■なぜ「死」は怖いのか【穂村】春日先生は医師としてまさに生と死の専門家だと思うので