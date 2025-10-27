見た目と機能性を両立したティーポットやキャニスターなど、秋のティータイムを美味しく、華やかに彩るアイテムが大集合。いつものお茶の時間が待ち遠しくなる、お気に入りを見つけて。パケ買い必至のキャッチーなデザインが決め手！3パック×7箱入り\3,618（TAKIBI BAKERY/CIRCUSinfo@circus-co.com）海上コンテナがモチーフの木箱と世界各国をイメージした紅茶のセット。ダージリンやチャイをはじめとする12種類のフレーバーの