男性はどんなシチュエーションでもいきなり下ネタを繰り出してくることがあります。突然の下ネタに、対応に困ったことがある人も多いのでは？しかし、男性が女性に下ネタを言いたくなるさまざまな理由を知っておけば、対策が見えてくるかもしれません。そこで今回は、スゴレンの男性読者の声を交えて、「女性に下ネタを披露する男性の本音９パターン」をご紹介いたします。【１】肉体関係を迫るためのジャブとして下ネタが有効だ