プロ野球ドラフト会議（２３日）で、ＤｅＮＡから３位指名された北海高出身の東洋大・宮下朝陽内野手（２１）が、日本代表入りを目標に見据えてプロの道へ歩む。同日の会見では「即戦力を求められる。１年目から１軍で、将来的には侍ジャパンに選ばれたいと思っている。一年一年頑張っていきたい」と力を込めた。２３年のドラフト４位でＤｅＮＡに入団した石上泰輝内野手（２４）は、東洋大の２学年先輩。その縁もあり、試合中