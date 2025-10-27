【テレサ・テスタロッサ 生足バニーVer.】 発売日：10月上旬 価格：29,700円 セール価格：26,664円 楽天ブックスにて、フリューから発売中のフィギュア「テレサ・テスタロッサ 生足バニーVer.」が特別価格で販売されている。セール価格は10%オフの26,664円。 本商品は、テレビアニメ「フルメタル・パニック！ Invisible Victory」