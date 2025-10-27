今回レポートするのは、SNSで話題の無印良品「クリアマグボトル」です。無印らしいシンプルなデザインのマグボトルは、蓋の下に茶葉受けの中栓付き。容器内で水出しのお茶や飲料を作って、そのまま飲むことができちゃう！お茶を作り忘れた日だって、家を出る前に水と水出し用のティーバッグを入れておけば抽出できるし、洗い物も減って重宝すること間違いなし!? 詳しく見ていきましょう。◆冷水専用・550mlサイズの直飲みマグ