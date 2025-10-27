あなたにとって、今までで最も強敵だと思った「恋のライバル」はどんな人でしたか？今回は、そんなライバルに尻込みしつつも立ち向かった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆飼い猫を溺愛している彼氏相田美優さん（仮名・29歳／会社員）は、同じ部署の裕之さん（仮名・33歳／会社員）とお付き合いを始めたばかりです。「最初は仕事仲間として相談したり、ときどき食事に行ったりしていたのですが、どんどん会う頻度が増