前沢里子(35歳)は、市役所で働く一児の母。息子・マモルが生まれ、職場復帰すると、家事・育児の負担が里子にのしかかります。夫・信夫はモラハラ気質で、家庭のことには非協力的。追い詰められた里子は、不倫に走り…。ワンオペ育児の苦悩と不倫の代償…そしてそこから立ち直っていく主人公の心の機微を描いた作品。『不倫して夫に親権を取られました』をダイジェスト版でごらんください。 保育園の送り迎え、ご飯の準