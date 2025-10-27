難しい歯科医院経営「コンビニよりも歯医者さんの方が多い」という話を聞いたことがある人も多いかもしれない。【写真を見る】コンビニよりも多い…歯医者さんたちが抱える悩み、仕事上の「あるある」とは事実、現在日本には歯科医院が非常に多い。厚労省の発表によると、2023年における歯科医院（診療所）は6万6843軒。一方、日本フランチャイズチェーン協会が発表しているコンビニは5万5936軒。歯科医院のほうが1万軒以上も