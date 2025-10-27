トリンプの人気ブランド「AMOSTYLE BY Triumph」から、まるで妖精の羽のように軽やかな新コレクション＜Fairy Couture（フェアリークチュール）＞が登場します。繊細な編みレースと華やかなケミカルレースが織りなす幻想的なデザインは、女性らしさと上品さを両立。ふっくらとした谷間を演出しながらも、軽やかな着け心地を叶える一着です。2025年10月9日（木）より全国発売♪ 妖精の羽のように軽やか