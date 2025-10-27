＜バンク・オブ・ユタ選手権 最終日◇26日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞最終ラウンドを終え、2打差の首位から出たマイケル・ブレナン（米国）が「66」を記録し、トータル22アンダーで優勝した。昨年プロ転向したブレナンは現在23歳で、2023年6月の「全米オープン」以来、2シーズンぶりに出場した米男子ツアーで勝利をおさめた。〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440