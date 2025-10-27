＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース最終日◇26日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞異次元のゴルフだった。72ホールで2イーグル、23バーディを奪い、ボギーは2個。2位に11打差をつけるトータル25アンダーで、佐久間朱莉が2億円大会を制した。4月の「KKT杯バンテリンレディス」での初Vには、2021年7月のプロデビューから123試合を要したが、4試合後には2勝目、その5試合後には3勝目を挙げた。そこか