東京証券取引所の電光掲示板週明け27日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が急伸し、取引時間中として初めて5万円を超えた。前週末の米国株高が波及し、買い注文が膨らんだ。米国と中国の貿易摩擦激化への不安が後退したことや、高市早苗首相の経済財政政策に期待した「高市トレード」も株高をけん引。上げ幅は一時1000円を超えた。午前9時15分現在は前週末終値比948円64銭高の5万0248円29銭。東証株価指数（TOPIX）