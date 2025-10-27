週明けの東京株式市場で、日経平均株価が史上初めて5万円を上回りました。【映像】史上初の5万円台突破の瞬間週明けの日経平均は午前9時の取引開始と同時に、先週末の終値から600円あまり上昇しました。その後、10月21日につけた取引時間中の最高値4万9945円も超え、初めての5万円台に乗せました。先週末のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって上昇して最高値を更新したことや、アメリカと中国の貿易摩擦への懸念が緩和し