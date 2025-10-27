週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、取引時間中として初めて５万円を突破した。前週末終値（４万９２９９円６５銭）に比べて１０００円超上昇し、５万３００円台を推移している。前週末の米株式市場で、主要株価指数がそろって上昇した流れを東京市場でも引き継いでいる。２１日に就任した高市首相が掲げる「責任ある積極財政」への投資家の期待が継続しており、株式に買いが入りやすい「高市トレ