フリーアナウンサーで女優の田中みな実が25日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)に出演。普段の食生活について明かした。田中みな実○田中みな実が「10年ぐらい食べてない」モノとは美容と健康維持のため、普段から食生活に気を使っている田中。だが、「すごいストイックだと思われてる」「果物めっちゃ食べてるとか、お米をすごい食べるとか、お魚を食べるとか。そういうのを無理