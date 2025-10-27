日米金利差縮小ではなく日本の長期金利上昇に反応した円売り 米ドル／円はこの数ヶ月、日米金利差縮小から大きくかい離する形で米ドル高・円安傾向が広がってきた（図表1参照）。日米金利差が縮小したのは、米国が利下げを指向しているのに対し、日本は利上げを指向するという「逆向き」の金融政策を反映した結果と言ってよさそうだ。では日米金利差縮小の中でも、逆に米ドル高・円安が広がったのはなぜか。【図表1】米ドル／円と