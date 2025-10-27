日経平均株価が、史上初めて5万円の大台を突破しました。きょうの東京株式市場で、日経平均株価は史上初の5万円を突破しました。一時1000円以上値上がりする場面もあり、取引が続いています。アメリカと中国の貿易を巡る緊張が和らいだことや、就任から1週間経つ高市総理の政策への期待が引き続き追い風となっています。一方、今週には日米の中央銀行による金融政策を決める会合という重要イベントや海外の主要企業の決算も控えて