日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00〜)が、きょう27日に放送される。(左から)村上信五、マツコ・デラックス「県民の日ニュース群馬編」では、放送翌日の28日が「群馬県民の日」であることにちなんでキャスターに8年ぶりの登場となる井森美幸を迎え、群馬県のホットなニュースを紹介。各種ランキングで群馬県がトップを獲得したもの、最下位に沈んだものを紹介しつつ、群馬を代表する大スターに関わる問