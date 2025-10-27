一時は玉木雄一郎総理の誕生かなどともてはやされたが、結局連立与党入りすることも、立憲民主党と合意することもできなかった国民民主党。代表の優柔不断を揶揄して、ネットでは「玉木る」という言葉も一部で使われたようだ。この問題に関して経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説するーー。 玉木も反応したネットの「玉木る」という言葉 一本の記事が、書いた人間の手を離れ、思わぬ旅をする