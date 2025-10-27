日本銀行が２７日発表した９月の企業向けサービス価格指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１１１・３で、前年同月比３・０％上昇した。日銀は「人件費の上昇分をサービス価格に転嫁する動きがあった」としている。指数は、企業間で取引される輸送や広告などのサービスの値動きを示す。前年同月を上回るのは５５か月連続で、上昇幅は８月の２・７％から拡大した。調査対象の１４６品目のうち、８割近い１１４品目が上昇