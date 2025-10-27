日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

日経平均株価「史上初の5万円台突破」アメリカ利下げ期待が高まり

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 27日朝の東京株式市場日経平均株価は一時、史上初めて5万円台を突破した
  • 米国ではFRBの利下げ期待が高まり、主要3株価指数が史上最高値を更新
  • この流れを受け東京株式市場も買い注文が膨らんでいる
