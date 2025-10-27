かに料理専門店「甲羅本店」では、2025年10月28日から31日までと、11月4日から7日までの合計8日間限定で「かにしゃぶ祭り」を開催します。会席・セットメニューが最大で4400円もお得に期間中、対象の「かにしゃぶ」メニューを半額で楽しむことができます。厳選したずわい蟹を秘伝の出汁で堪能できる、物価高の今こそうれしい特別企画です。開催期間は、2025年10月28日から31日まで、11月4日から7日までの8日間限定で、ランチ・ディ