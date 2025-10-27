（撮影：梅谷秀司）【日本はどの位置？】人口比でインバウンドが多い国をランキング日本のインバウンド戦略は、直接的な消費効果にとどまらず、日本経済全体に多大な間接的貢献をもたらしています。その規模は年々拡大し、2025年には大きな節目を迎える見通しです。2025年のインバウンド誘致人数は、4200万人を超える勢いです。すでに9月末時点で3165万人を突破しており、前年対比で17.7％の増加を記録しています。これは、わずか9