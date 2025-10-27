「ひとりで仕事を進めるのが好き」――チームメンバーがこのような傾向にあり、仕事仲間との一体感を心地よく感じることがなかなかできないことがある。そして、チームの連携が必要とされる職場でモチベーションを維持できないという問題は、リーダーにとって悩みの種。ほとんどの仕事は一人では完結しないため、仲間と良好な関係を築き一体感をもってスムーズに進める工夫がどうしても必要となる。そこで参考にしたいのが、世界中