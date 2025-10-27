スコティッシュ・プレミアシップのハーツが、スコットランドのトップリーグ史上40年ぶりとなる快挙に向けて大きな勝利を収めた。26日にスコティッシュ・プレミアシップ第9節が行われ、首位ハーツはホームで2位セルティックと対戦した。試合は8分、オウンゴールでハーツが先制。12分にカラム・マクレガーの得点でセルティックが追いついたが、反撃はここまで。ハーツは52分にアレクサンドロス・キジリディスの得点で再びリード