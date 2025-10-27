27日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比220ポイント高の2万9715ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万9476.08ポイントに対しては238.92ポイント高。 株探ニュース