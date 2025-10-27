27日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比10ポイント高の732ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値728.74ポイントに対しては3.26ポイント高。 株探ニュース