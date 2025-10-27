27日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝153円07銭前後と、前週末午後5時時点に比べ24銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝178円04銭前後と48銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース