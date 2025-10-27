グラビアアイドルの仲根詩織（24）が27日までに自身のインスタグラムを更新。「安定のミニ丈」コーデを公開し反響が寄せられている。仲根は「焼き鳥食べた日」としグレーのセーターに黒のショート丈のパンツを合わせたコーディネートを披露。「ドット柄のセーター可愛い下は安定のミニ丈です」と紹介した。フォロワーからは「とても綺麗です」「美脚でかわいいですね」「最上級に可愛い」「セーターとても似合っていて可愛