友人A子さんの息子が所属するサッカーチームにいる長髪の少年。「なぜ髪を伸ばしているのかな」と保護者の中でも話題になっていたある日、彼の母親が試合会場に現れました。 長髪の少年 普段はごく普通の少年で、ママに対しても、他の保護者の前では照れくさそうなMくん。しかし母親の闘病を経験したことで「何か自分にできることはないか」と考えたようです。思いやりのあるMくんを育てた家庭環境に感動し