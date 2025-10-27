須原屋市兵衛（里見浩太朗）の身上半減処分を受けて、江戸の街を再び華やかにしようと意気込む蔦重（横浜流星）。書を以て世を耕す精神は、身上半減なんかで潰えはしない……苦境にあって、ますます闘志を燃やすのでした。いっぽう江戸へ戻って来た喜多川歌麿（染谷将太）は、蔦重の商才に感心しつつ、愛妻の生前は忘れていた蔦重への思いをぶり返してしまいます。滝沢瑣吉（津田健次郎）の要らぬちょっかいこそやり込めたものの、