「自己の性欲を満たすための卑劣な犯行」「バレないように性的な行為に及ぶこと、性的な部分を見ること、盗撮をすることに性的な興奮を覚えるという性癖を持っているため、犯行に及びました」複数の女児に性的暴行を加えるなどして、不同意性交等などの罪に問われていた柔道塾の元塾長・石野勇太被告（33）に10月22日、判決が下された。千葉地裁で開かれた判決公判で宮本聡裁判長は「睡眠中で無防備な状態にあり、記憶が残らない状