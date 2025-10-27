真っ赤なヒラヒラのドレスで金魚の品評会に立つ女性がいる。“金魚娘”の愛称で呼ばれる、游子さん（kingyomusume_yuko）だ。「多くの人に金魚の良さを知ってほしい」という思いを形にすべく、現在は金魚に関する広報活動を行っている。その真意を聞いた。◆なぜ金魚にハマったのか――游子さんが金魚に目覚めたきっかけは何だったのでしょうか。游子：私は画家の父と書道家の母の間に生まれました。けれども私は芸術系に行くわけ