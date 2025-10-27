アメリカのベッセント財務長官は26日、中国が発表したレアアースの新たな輸出規制の強化対策について、中国側が1年間延期するとの見解を示しました。ベッセント財務長官は26日、ABCテレビの番組に出演し中国が今月9日に発表したレアアースの輸出規制の強化対策について「中国は再検討するため、1年間延期するだろう」との見通しを示しました。米中両政府は25日から2日間、マレーシアの首都クアラルンプールで閣僚級貿易協議を行い