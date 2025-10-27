世界文化遺産に登録されている岐阜県白川村の白川郷合掌造り集落で２６日、火災に備えた放水訓練が行われた。合掌家屋１１４戸には６０基の放水銃が備え付けられており、午前８時にサイレンが鳴り響くと一斉に水が放たれた。あちこちに立ち上る水柱は、霧をまとった周囲の山林と相まって、集落を幻想的な雰囲気に包み込んだ。京都市から訪れた女性（６６）は「豪快で見応えがあった。初めて白川郷に来たが、このタイミングで幸