グラビアで人気上昇中の蒔埜ひなが、27日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）に登場。グラビアを披露している。 同誌には今回で3回目の登場となる蒔埜さん。古民家や海での撮影、制服風の衣装での電話ボックスシーンなど、どこか懐かしくも清涼感のある世界観が広がる一作に仕上がっている。 デジタル写真集『ほっとけない』も発売開始。 【蒔埜ひなコメント】 今回は、髪をバッサリ切って初めての撮影だったので気持ログイ