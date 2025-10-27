10月26日夜、浜松市中央区の住宅で部屋の一部を焼く火事があり、煙を吸い込んだ住人の女性1人が病院に運ばれました 26日午後10時半頃、浜松市中央区笠井新田町の住宅で、住人から「部屋の中に煙が充満している。パチパチ音がする」と119番通報がありました。 警察や消防などによりますと、火は住人の外出中に出火し、約20分後に自然に消えましたが、部屋の中にあったモバイルバッテリーやカメラの三脚、部屋の壁の一部など